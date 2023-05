Commerce. Boîte de nuit, bar et bijouterie : du nouveau à Caen

Cette toute nouvelle enseigne familialea ouvert le 21 avril dernier à Caen.Elle se trouve au 86 rue Saint-Pierreet propose des bijoux à personnaliser.

La boutique avec sa couleur fuchsia est idéalement située en centre-ville. L'entreprise bordelaise a choisi d'ouvrir sa 32e boutique à Caen. On y trouve des bijoux en plaqué or ou en argent. Il est aussi possible de personnaliser son bijou en y ajoutant l'accessoire de son choix.