Bonne table à Rouen. La Pampa, crêpes généreuses à petits prix

Au sein de la belle rue Cauchoise dans le centre de Rouen, s'étale la belle terrasse pour au moins 24 couverts de La Pampa. Une trentaine de personnes peuvent aussi être accueillies dans un intérieur à la fois moderne et cosy, sur de petites tables organisées autour d'un grand bar. Chez La Pampa, la spécialité, c'est la crêpe, sous toutes ses formes. À la carte, les recettes s'articulent autour de gammes classiques, gourmandes ou prestiges, ou des salades. Je penche, lors de ma venue, pour une formule gourmande avec une crêpe carnivore, garnie de viande hachée, de poulet, de cheddar, d'oignons blancs, de sauce samouraï et d'emmental, et servie avec une salade. Je suis surpris par le caractère copieux de l'assiette.

La crêpe carnivore.

Tout est frais

La crêpe, ou la galette diront certains, est très bien réalisée, servie bien chaude et l'ensemble est savoureux et gourmand. J'enchaîne sur une crêpe sucrée, au spéculos. Le tout accompagné d'une limonade est servi pour… 11 euros. Le prix défie toute concurrence. C'est tout le concept de ce restaurant familial, tenu par les mêmes propriétaires que Lolo & Zaza, la pizzeria en face qui pratique déjà une politique de bas prix. Pour autant, pas question de rogner sur la qualité, selon la gérante, Géraldine Caron. "On n'a que des produits frais, rien de congelé, mais on joue sur la quantité pour faire nos marges", assure-t-elle. Le restaurant prévoit aussi de rester ouvert dans l'après-midi pour servir des crêpes sucrées avec des boissons. Et avec cette nouvelle terrasse, des clients de chez Lolo & Zaza pourront aussi plus facilement être installés en extérieur. Autre particularité de ce concept décliné sur la crêpe, la possibilité de soi-même créer sa recette, avec une base à 4,90 €, puis des ingrédients à rajouter en supplément, jusqu'à quatre, pour une crêpe à 9,90 €. À ce prix, aucune raison de se priver !

Pratique. 54 rue Cauchoise à Rouen. Ouvert du lundi au samedi de 11 h 30 à 22 h. Tel : 09 85 16 05 54