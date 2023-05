Loisir. Mad Jacques : une course d'aventure à vélo, une première dans le pays de Caux

Ce sera une grande première pour le Pôle métropolitain de l'estuaire de la Seine. Du 2 au 4 juin, une grande aventure à vélo rassemblera de nombreux cyclistes au départ du Havre. L'événement a pour but de faire découvrir le pays de Caux à des cyclotouristes venus de toute la France.

Depuis 2017, le collectif Mad Jacques crée des courses d'aventures à travers toute la France. Leur objectif est de faire voyager moins loin et mieux en envoyant des centaines de participants explorer les quatre coins de notre pays, en stop, à vélo, en trek et en canoë. Pour le pays de Caux ce sera donc à vélo.

800 participants sont attendus pour trois jours d'itinéraires, 120 kilomètres et 950 mètres de dénivelé positif. Le départ se fera du Havre pour rejoindre le village bivouac aux Loges, en longeant la côte. Le périple s'arrêtera à Bréauté ou les participants pourront profiter d'une fête de village avec des animations du terroir, des exposants et des jeux traditionnels. Cette fête se déroulera samedi 3 et dimanche 4 juin. Elle est évidemment ouverte à tous et gratuite.

Pour le Pôle métropolitain de l'estuaire de la Seine, cette Mad Jacques à vélo permet de développer une nouvelle expérience touristique à mobilité douce et valorisant notre patrimoine, notre terroir et notre savoir-faire.