Seine-Maritime. Renault Sandouville annonce 155 embauches : "Une excellente nouvelle pour notre usine et le bassin d'emploi"

L'usine Renault de Sandouville annonce, ce jeudi 4 mai, l'embauche de 105 personnes en CDI et 50 autres en CDD pour cette année. La direction explique que "ces recrutements s'inscrivent dans le cadre de l'accord 'Re-Nouveau France 2025' signé par les syndicats CFE-CGC, CFDT et FO". Les profils recherchés sont variés. Il y a des postes de managers, techniciens et opérateurs dans les métiers de fabrication, maintenance et logistique.

Pour Philippe Sourget, le directeur du site, "c'est une excellente nouvelle pour notre usine et le bassin d'emploi de la région. Ces recrutements nous permettent de renforcer et de développer les compétences du site dans la durée. C'est également l'occasion pour nous de renforcer notre politique en matière de diversité. Nous recruterons plus de 30 % de femmes parmi nos nouveaux salariés".

Ces nouvelles embauches s'ajoutent à celles déjà effectuées en 2022. Sur cette période 2022-2023, l'usine Renault de Sandouville va réaliser 360 embauches.