Manche. La police nationale en lutte contre les rodéos urbains

Des opérations de lutte contre les rodéos urbains sont menées partout en France. Les policiers de Normandie sont aussi sur le terrain, et notamment dans la Manche. Des actions et des contrôles ont eu lieu à Granville, Coutances, Saint-Lô. Mercredi 3 mai, les forces de l'ordre ont été mobilisées à Cherbourg.

Les policiers sont intervenus dans le secteur du Maupas, dans la ville du nord-Cotentin. Une dizaine de deux-roues ont été contrôlés et différentes infractions ont été relevées, comme des défauts de plaque d'immatriculation ou des cartes grises non changées. Les agents de la police ont aussi sanctionné des conducteurs pour des pots d'échappement et des avertisseurs sonores non conformes, des éclairages non réglementaires ou des rétroviseurs absents. Des conducteurs et des passagers sans gants ont également été verbalisés.

Les forces de l'ordre ont ensuite fait des contrôles sur la route, contre les conduites à risques. Là encore, des infractions ont été notées, notamment de la possession de drogue, des conduites alcoolisées ou sous stupéfiants, certaines avec en plus un permis retenu. Des défauts de contrôle technique, des conduites sans permis ou des défauts de signalisation ont aussi été constatés.