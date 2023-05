Inédit. Première édition pour le festival United Music of Deauville

Avis aux amatrices et amateurs de bons sons. De grands noms de la musique se donnent rendez-vous du mercredi 17 au dimanche 21 mai, lors du festival United Music of Deauville. En tête d'affiche, on note la présence de Julien Clerc et Malo' pour l'ouverture, le mercredi 17, November ultra le vendredi 19, Ben L'oncle soul le samedi 20 et Juliette Armanet, en clôture, le dimanche 21.

Ce sera la toute première édition de ce festival, qui aura lieu dans six lieux différents de la ville, comme le Centre international de Deauville, le théâtre du casino Barrière ou la chapelle des Franciscaines.

Pratique. Programme et tarifs sur unitedmusicofdeauville.com.