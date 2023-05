Normandie. Zéro pollution plastique : La Consigne Havraise fournira ses bols en verre lors de l'Armada

Ce sera certainement l'événement de l'année à Rouen, l'Armada de la liberté. Du 8 au 18 juin, les plus grands voiliers de la planète accosteront dans la capitale normande pour la plus grande joie des visiteurs. Et ils sont attendus par milliers.

Cette année, la métropole de Rouen a voulu une organisation la plus écolo possible, déployant un plan d'actions "Métropole Zéro Pollution plastique". Les organisateurs veulent une manifestation propre. Cela passera entre autres par la restauration à emporter. Les barquettes en plastique sont bannies et les dix food trucks présents sur l'événement ne devront pas utiliser de couverts jetables.

Des bols en verre

Pour fournir en contenants réutilisables ces food trucks, c'est une association havraise qui a été choisie : La Consigne Havraise. Elle existe depuis fin 2022. Son objectif est de réduire les déchets d'emballages alimentaires jetables en les remplaçant par des emballages réutilisables. "On s'adresse à tous les professionnels de la restauration et aux organisateurs d'événements, comme les festivals, explique Perrine Vandenbussche, coprésidente. On met à disposition nos contenants réutilisables (bols, assiettes, barquettes en verre ou plastique réutilisables), on vient les rechercher une fois sales et on les nettoie."

4 800 emballages par jour

Sur l'Armada, ce sont des bols en verre qui seront utilisés. La métropole de Rouen estime à 4 800 contenants nécessaires par jour. "Sur dix jours, ça fait tout de même 48 000 emballages qui ne seront pas jetés." La logistique s'annonce importante. Plusieurs rotations seront effectuées par jour pour le lavage. La Consigne Havraise travaillera avec ID Verre, qui a un atelier chantier d'insertion à Val-de-Reuil, pour laver les bols. Pour assurer les rotations entre l'Armada et le centre de lavage, les derniers kilomètres (dans Rouen) seront réalisés par l'association Toutenvélo Rouen.

Un projet d'application

La Consigne Havraise ne manque pas de projets. En septembre, elle compte lancer une application à destination de la restauration à emporter. Un consommateur pourra prendre un plat dans un restaurant et rapporter l'emballage réutilisable dans un autre quand il le souhaite.