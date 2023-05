Seine-Maritime. Deux distances, quatre épreuves pour la Pass'Trail de Oissel

La discipline du trail est une activité permettant au sportif d'évoluer dans un environnement naturel avec des dénivelés, ce qui nécessite une gestion de l'effort plus conséquente puisque elle se pratique sur des terrains de jeu plus difficiles. La Pass'Trail de Oissel a lieu dimanche 21 mai. Cette course plafonnée à 500 dossards propose quatre épreuves avec le 10 km course, le 10 km marche nordique, le 23 km trail solo et le 23 km duo mixte. Le départ et l'arrivée auront lieu au stade Marcel-Billard, rue d'Anderten à Oissel. Rendez-vous dès 9 h 15 pour le départ du trail 23 km solo et duo mixte et 9 h 45 pour le 10 km course et marche nordique.

Voici les parcours pour les distances 10 et 23 km :

Parcours 10 km Pass'trail - Pass'Trail

Pass Trail 23 km - Pass'Trail

Les inscriptions sont encore possibles sur le site lapasstrail.fr. Le rendez-vous est donné samedi 20 mai, de 10 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures, au magasin Prom'Sports à Darné pour le retrait des dossards.