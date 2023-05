Alençon. Trente ans du Bureau information jeunesse : "l'âge du renouvellement"

Trente ans, ça se fête ! Et pour l'occasion, le Bureau information jeunesse (BIJ) d'Alençon a organisé une journée d'anniversaire le mercredi 3 mai, avec de nombreux partenaires. Si, depuis plus de trois décennies, le BIJ a accompagné les 11-30 ans dans leur recherche d'un emploi, des bons plans, ou bien des aides financières, le bureau est aussi un lieu avec beaucoup de souvenirs. "Certains diront que 30 ans, c'est l'âge de la maturité. Moi, je dis que c'est celui du renouvellement", estime Romain Dubreuil, directeur du BIJ.

Tout au long de la journée, les jeunes d'Alençon et des alentours ont pu participer à des activités diverses et variées : tournoi e-sport, atelier de couture et de radio, ou encore rencontres avec des étudiants européens. Toutes les heures, de nouvelles activités étaient programmées. "Ce n'est pas tous les jours que l'on fête ses 30 ans ! Par rapport à d'autres événements que l'on fait tous les ans, celui-ci est différent", explique Amandine Héroult, employée au BIJ.

Des activités étaient organisées toute la journée. - Sacha Dubesset

Prévention et accompagnement

Cette journée était aussi l'occasion de faire de la prévention pour les jeunes sur des thèmes importants. "On essaye toujours d'apporter une aide et un accompagnement avec les jeunes sur des choses qu'ils ne connaissent peut-être pas", indique Amandine Héroult.

Romain Dubreuil, directeur du Bureau information jeunesse, pense que l'établissement a atteint "l'âge du renouvellement". - Sacha Dubesset

"Être ici trente ans après sa création, cela montre l'intérêt du bureau, avec une association qui a su vivre avec son époque", raconte le directeur. Avec de nombreux jeunes et adultes présents toute la journée dans l'établissement, cela montre que le BIJ est toujours impliqué dans la vie des Alençonnais, et il risque de continuer.

Pratique. Bureau information jeunesse, 6 Pl. Auguste Poulet Malassis, à Alençon. Tél : 02 33 80 48 90.