Bonne table près de Caen. Un envol culinaire au Pélican

Les zones d'activités se développent dans l'agglomération caennaise, et il faut nourrir tous ceux qui y travaillent. La zone située entre Colombelles et Cuverville, juste après le rond-point du Lazzaro, est en pleine évolution, alors Jimmy Leplongeon a décidé d'y installer ses quartiers. Depuis trois mois maintenant, le jeune homme âgé de 22 ans est à la tête du Pélican, un établissement proposant de se restaurer à midi et de se désaltérer en fin de journée autour d'une planche de tapas.

Simple, mais efficace

Je pénètre alors dans des locaux spacieux et suis accueilli tout de suite par le personnel. Ni une ni deux, me voilà assis, menu en main. "Tartare de bœuf, andouillette, tomate burrata, lieu noir…", je découvre plusieurs plats sur une carte "qui a changé il y a deux semaines, après avoir consulté les avis des clients depuis l'ouverture", glisse le gérant. Je me laisse tenter par une formule avec entrée et plat, et commence par déguster une salade césar. Une salade bien copieuse pour entamer mon repas, le Pélican ne lésine pas sur les doses ! Place ensuite au plat du jour, une tarte chèvre et poireaux accompagnée de salade. Un vrai régal : je me surprends à trouver chaque bouchée plus fondante que la précédente.

La tarte chèvre et poireaux.

"Notre brasserie, c'est du très simple, mais du très bon qui est frais, vante Jimmy Leplongeon. On cuisine vraiment, ce ne sont pas des sachets." Me voilà rassasié en un peu plus de 30 minutes, devant débourser 15,50 € au moment de régler l'addition.

Passé le moment du déjeuner, le Pélican change d'ambiance et vous attend pour un afterwork. "Les gens qui travaillent dans les zones industrielles aux alentours peuvent venir se détendre", raconte celui qui a d'abord fait les saisons avant de se lancer dans sa propre affaire. La terrasse ensoleillée risque de vite se remplir avec le retour des beaux jours.

Pratique. Le Pélican, 1 rue de la Villa-Romaine à Colombelles. Ouvert du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures.