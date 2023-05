The Voice. Le Normand Benaël continue l'aventure dans l'émission

Ce samedi 6 mai, Benaël, originaire de Saint-Sulpice-sur-Risle, près de l'Aigle dans l'Orne, nous a encore une fois montré l'ampleur de son talent. Le jeune homme de 16 ans nous fait découvrir son univers étape après étape et, cette fois-ci, c'est avec la chanson Free From Desire de Gala, interprété à sa façon, qu'il a pu gagner le cœur du public. Lors des Cross Battles, ce ne sont plus les coachs mais bien les spectateurs qui votent à l'issue de la prestation. Et Benaël l'a emporté face à Nicoline, de l'équipe de Bigflo et Oli, avec près de 60 % des voix.

Comme à son habitude, notre jeune Normand est ravi de passer à l'étape suivante, les Super Cross Battles, avec tout de même une pression en plus, celle de se retrouver face au Super Coach, un ancien de The Voice.