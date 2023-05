Périphérique de Caen. Deux blessés dans un accident entre une voiture et un bus scolaire

Les pompiers du Calvados sont intervenus sur le périphérique de Caen mercredi 3 mai. Vers 10 heures, au niveau de Fleury-sur-Orne, un accident s'est produit entre une voiture et un bus scolaire. À bord de ce dernier, 35 élèves d'Eure-et-Loir, en sortie scolaire. Une élève de 17 ans et le conducteur de la voiture, âgé de 37 ans, ont été légèrement blessés et transportés au CHU de Caen.

Le bus étant immobilisé, un autre bus a été dépêché par l'établissement scolaire pour prendre en charge les passagers.