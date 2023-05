Le Havre. Toujours pas de pistes cyclables sur le pont de Normandie mais des navettes

Le sujet est sur la table depuis quelques mois, notamment à l'initiation de l'association havraise La Roue Libre, l'installation de pistes cyclables sur le pont de Normandie.

Mardi 2 mai, une réunion s'est tenue à la CCI Seine Estuaire (concessionnaire de l'ouvrage), avec l'Association française pour le développement des véloroutes et des voies vertes (AF3V) et La Roue Libre. La CCI précise qu'une étude sur le sujet a été réalisée en 2019. "Bien que le constat d'insatisfaction sur les conditions de cette mixité de flux soit partagé par tous, les solutions proposées induisent notamment des modifications structurelles de l'ouvrage que l'État (propriétaire) n'a alors pas souhaité valider." La CCI indique également que compte tenu des interrogations récentes, elle a de nouveau sollicité les services de l'État en début d'année, qui a confirmé sa position.

Pour tout de même avancer sur le dossier, des solutions ont été trouvées à court terme. "Avec les Départements de Seine-Maritime et du Calvados, des échanges vont être organisés pour étudier la faisabilité de mise en place d'une solution de navette pouvant accueillir tout type de vélos, y compris les vélos-cargos ou les vélos électriques."

L'ouvrage n'a pas été conçu pour accueillir des vélos

Le pont de Normandie a été mis en service le 26 janvier 1995. À l'origine, le pont n'a pas été conçu pour accepter les vélos et piétons puisque ce devait être une voie express reliant les deux rives de l'Estuaire, point de traversée de la Seine pour la future autoroute des estuaires reliant l'Europe du nord à l'ouest et au sud-ouest de la France et réduire le désenclavement du second port français. Des pressions locales en cours de construction de l'ouvrage ont conduit à transformer la bande d'arrêt d'urgence en espace piétons/vélos tel que nous le connaissons aujourd'hui.