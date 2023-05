Le Havre. Apprendre les geste qui sauvent : des ateliers premiers secours bébés et enfants pour les parents

C'est souvent une angoisse pour les parents, savoir comment réagir en cas d'accident de son enfant comme une chute, une coupure ou une noyade. Sur le secteur du Havre, Audrey Rousseaux, auxiliaire de puériculture, propose des ateliers premiers secours bébés et enfants. "J'ai douze ans d'expérience en maternité et salle de naissance et je suis installée en libérale en tant que conseil en parentalité depuis trois ans. Pour répondre à la forte demande des parents que j'accompagne, j'ai décidé de passer des formations en formatrice SST (Sauveteur secouriste du travail) et PSC1 (Prévention et secours civique de niveau 1)."

Audrey Rousseaux veut parler de la prévention des accidents domestiques, première cause de mortalité des enfants de 0 à 14 ans. Ses ateliers permettent aussi aux parents d'apprendre les gestes qui sauvent, en cas de besoin. "Je pense être la première à proposer ce genre d'atelier sur le bassin havrais. J'ai même des parents qui habitent Rouen et qui viennent vers moi."

Son atelier propose trois heures de formations (au sein de l'Hôpital privé de l'Estuaire). Audrey Rousseaux s'est équipée de poupons (mannequins bébés) pour que chaque participant puisse s'exercer. Au programme : comment réagir face à la noyade, prévention des accidents domestiques, mort subite du nourrisson, bébé secoué, gestes de secours (hémorragies, malaises, arrêts cardiorespiratoires, etc.).

Pratique. Ateliers premiers secours bébés et enfants : réservation au 06 24 22 01 18 - 45 euros.