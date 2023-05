Calvados. Rodéos urbains : des conducteurs de deux-roues verbalisés

Les gendarmes du Calvados ont eu affaire à quelques conducteurs de deux-roues au comportement dangereux sur la route. Le premier signalement a eu lieu le vendredi 28 avril, à Fontaine-Henry. C'est le maire de la commune qui a donné l'alerte. Deux individus ont été aperçus par les gendarmes de Courseulles-sur-Mer en train d'effectuer des roues arrière. Ils ont été verbalisés.

Le lendemain, ce sont les gendarmes d'Orbec qui ont été mis à contribution. Le samedi 29 avril, ils ont croisé trois jeunes conduisant des motos tout-terrain non homologuées pour la route. Un des conducteurs a tenté de prendre la fuite, "dégradant au passage le véhicule de service", racontent les militaires. Finalement interpellé, le mineur a été placé en garde à vue pour "refus d'obtempérer, conduite à une vitesse excessive, outrage, rébellion, circulation avec un véhicule non homologué et non assuré, et conduite sans permis".