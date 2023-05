Manche. 43 adolescents obtiennent le brevet de jeune sapeur-pompier

Ils ont entre 12 et 16 ans et se forment aux techniques des pompiers toute l'année. Ce sont les jeunes sapeurs-pompiers. Ces bénévoles passent ensuite des épreuves pour recevoir un brevet. Elles ont eu lieu jeudi 27 et vendredi 28 avril pour 46 adolescents issus de neuf sections JSP de la Manche. 43 d'entre eux ont obtenu le brevet.

Parmi les épreuves, une intervention pour porter assistance à des personnes ou lors d'un incendie. Les candidats sont également évalués sur leurs capacités physiques, avec le 50 mètres en nage libre, 2 000 mètres à courir en douze minutes et un parcours sportif. Un jury détermine à la fin des concours qui est reçu et qui ne l'est pas.

Dans la promotion, 38 veulent continuer et devenir sapeurs-pompiers volontaires. - SDIS50

"Parmi les diplômés, 38 ont fait part de leur souhait de poursuivre leur engagement en tant que sapeur-pompier volontaire dans 18 centres d'incendie et de secours du département", se réjouissent les pompiers de la Manche.

Le département compte 282 jeunes sapeurs-pompiers dans 16 sections.