Près de Villers-Bocage. Huit blessés dont un grave après une collision entre deux voitures

Les secours ont été engagés dimanche 30 avril, vers 12 heures, à Caumont-sur-Aure, après un accident entre deux véhicules à un carrefour. La collision s'est produite au croisement des routes départementales 173 et 115. Huit personnes sont impliquées, quatre enfants et quatre adultes.

Une femme de 31 ans a été grièvement blessée et évacuée vers le CHU de Caen, tout comme un homme âgé de 34 ans et ses jumelles de quatre ans légèrement blessés. Un homme de 50 ans, une femme de 32 ans et ses garçons de 5 mois et 7 ans, blessés légers, ont été transportés à l'hôpital de Bayeux. L'intervention a nécessité l'engagement de 20 sapeurs-pompiers en provenance des casernes de Caumont, Balleroy, Villy-Bocage ou encore Bayeux, ainsi que des équipes médicales du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et des gendarmes. Les circonstances de l'accident ne sont pas précisées.