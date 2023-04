Bayeux. La jeune femme de 18 ans portée disparue a été retrouvée saine et sauve

Un appel à témoins avait été lancé mercredi 26 avril par la gendarmerie du Calvados. Une femme de 18 ans n'avait plus donné de nouvelles depuis le lundi 15 avril, lors de son départ du foyer de l'Orangerie à Bayeux. Elle avait été vue quelques jours plus tard à la gare de cette même ville, en potentielle partance pour Caen.

Les gendarmes indiquent ce vendredi 28 avril en milieu d'après-midi que la disparue a bien été retrouvée et se trouve en sécurité. Cependant, les militaires ne donnent pas plus d'informations sur le lieu où elle se trouvait, alors qu'ils évoquaient auparavant une femme "influençable", et susceptible "de fréquenter le milieu de la rue".