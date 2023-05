Manche. Cadre noir de Saumur : un spectacle équestre au Mont-Saint-Michel en juillet

Du dressage, des explications sur l'histoire de cette institution, de la musique et une chorégraphie, ce sont tous ce que les spectateurs peuvent retrouver dans un gala du Cadre Noir de Saumur. Ce groupe de cavaliers d'élite est installé dans le Maine-et-Loire, mais se déplace aussi en tournée. Cet été, ils donneront leur spectacle sur l'hippodrome de Pontorson les 21, 22 et 23 juillet.

Thibault Valette est l'écuyer en chef du Cadre noir.

C'est la première fois que ces écuyers se produisent dans le sud-Manche lors d'un gala qui s'annonce unique, car le Cadre Noir, c'est une maison d'exception. Lors des galas, l'écuyer en chef Thibault Valette souhaite présenter toute l'étendue des compétences et de l'équitation de tradition française. "Je veux montrer un collectif, donc avoir le plus d'ensembles dans les mouvements, que ce soit pour les sauteurs ou les reprises de manège mais aussi le plus d'expression possible de la part de nos chevaux", explique-t-il.

Le gala montre notamment comment travaillent les chevaux et leurs cavaliers.

Si le gala est un aboutissement, ces cavaliers sont aussi actifs en compétition. "Rien que dans l'écurie du Concours complet, par exemple, il y a trois personnes qui on fait les Jeux Olympiques, il y a deux champions olympiques", se réjouit-il. Lui-même a été médaillé d'or au Concours complet par équipe aux JO de Rio en 2016.

Travailler ensemble

Thibault Valette note que la réussite à tous les niveaux vient de la qualité des infrastructures, des chevaux, sans oublier tout le collectif. "Pouvoir travailler avec d'autres écuyers qui ont plus d'expérience, pouvoir travailler avec des vétérinaires qui sont sur place, avec des maréchaux-ferrants qu'on voit tous les jours… C'est vraiment une richesse de compétences dans tous les domaines autour du cheval qui fait que finalement, ça performe", affirme-t-il.

Transmettre

À travers ses multiples activités, le Cadre Noir a un objectif : transmettre cette passion pour le cheval et toute la tradition française qui existe. Les écuyers forment les futurs instructeurs d'équitation par exemple. Mais ils font aussi de la recherche en équitation. "Ça peut être des tensions dans les rênes, des capteurs avec des points de pression dans les étriers, ça peut être l'hébergement du cheval… Tous ces travaux-là, les écuyers y participent. Ensuite, ces travaux sont mis à la disposition de la filière [équine] dans sa globalité", décrit Thibault Valette. Et ça va faire 200 ans que ça dure en 2025.

Pratique. Billetterie sur cadrenoirmontsaintmichel.fr. Tél. 02 33 69 42 35.