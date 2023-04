Cherbourg. Numérique : un agent pour faciliter les démarches des personnes vulnérables en bureau de poste

La fracture numérique est de plus en plus profonde depuis le Covid-19. Des agents facilitateurs salariés chez Astre Services, une association d'insertion sociale et professionnelle à Cherbourg, et mis à la disposition du bureau de poste central place Divette, sont présents depuis dix ans pour accompagner les usagers "vulnérables" comme des jeunes, des personnes âgées ou d'origines étrangères dans leurs démarches vers les automates.

Des ateliers numériques proposés

En cas de nécessité, une conseillère numérique prend rendez-vous avec cette personne en difficulté pour proposer un accompagnement individuel et/ou collectif avec différents objectifs : prendre en main un équipement informatique, installer et utiliser des applications utiles sur son smartphone, connaître l'environnement et le vocabulaire numérique, envoyer, recevoir et gérer ses courriels... Des ateliers numériques sont souvent proposés.

"On se dirige vers le tout numérique"

Le partenariat avec cette association existe pour les villes classées en zone prioritaire. Ces agents facilitateurs ne peuvent pas proposer les prestations de la Poste comme la vente de timbres et renvoient vers le bon interlocuteur. Le bureau de poste de Cherbourg rappelle que toutes les personnes sont aidées même quand on ne sait toujours pas utiliser le fameux automate pour y déposer son courrier : "On est des précurseurs et il y vraiment un besoin croissant, on se dirige vers le tout numérique et vers des gens qui se sont de plus en plus perdus", confie David Josset, directeur d'Astre services.

Plus de 20 personnes ont réalisé cette mission d'agent facilitateur avec souvent à la clef de cette expérience, un emploi stable et durable.

Pratique. Astre services. 3, rue du Maréchal Leclerc à Cherbourg. Tél. 02 33 93 31 23. Mail. virginie.poitel@conceiller-numerique.fr.