La Ferté Macé. Cambriolages : de nombreux objets volés attendent leurs propriétaires à la gendarmerie

Un appel à victimes est lancé par la gendarmerie, à la suite d'une enquête menée par la compagnie de Domfront-en-Poiraie, après des cambriolages commis à La Ferté-Macé depuis l'année dernière : un nombre important d'objets divers susceptibles de provenir de ces vols ont été retrouvés et pour faciliter l'identification de leurs propriétaires, chaque victime de vols commis sur ce secteur doit se présenter à la gendarmerie de La Ferté-Macé pour s'y faire présenter ces objets.

Il faut se présenter muni de sa pièce d'identité et de la référence de la procédure de dépôt de plainte : du lundi au samedi de 8 heures à midi et de 14 heures à 18 heures, le dimanche de 9 heures à midi et de 15 heures à 18 heures.