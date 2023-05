Portrait. Quentin Mendy, un Léopard de Rouen à l'Euro de flag football ?

Dès son plus jeune âge, Quentin Mendy a baigné dans le sport en accompagnant son père qui pratiquait le basket à haut niveau : "Je le suivais dans les gymnases et cela m'a amené, très jeune, à pratiquer de nombreux sports : natation, volley, aviron etc." Bien qu'ayant une licence Staps en poche, il travaille aujourd'hui en tant que chef de projet dans les domaines pharmaceutique et cosmétique, mais le sport rythme toujours son quotidien.

Après plusieurs années de volley à Barentin, il découvre, grâce à un cousin, le flag football, un dérivé du football américain et canadien qui se pratique à 5 contre 5 et où les plaquages sont remplacés par l'arrachage de "flag", c'est-à-dire de bandes de tissus, enroulées autour de la ceinture des joueurs. Une discipline encadrée par la Fédération française de football américain. Il intègre ainsi les Crazy Bees, l'équipe de flag football de Barentin à partir de 2014 et joue pour eux pendant quatre ans. Il ira jusqu'à participer à une finale de coupe de France.

Deux sports, deux ambitions

En 2019, il fait une pause et intègre les Léopards, l'équipe de football américain de Rouen au poste de safety. "On est redescendu en 2e division et cette année nous avons l'ambition d'être champions de France et de revenir en élite." D'abord contacté pour participer à des détections par David Aze, un ancien coéquipier à Barentin, devenu sélectionneur de l'équipe de France de flag football, il a été appelé, dernièrement, pour faire partie d'une présélection de 30 joueurs afin d'intégrer l'effectif des 12 joueurs retenus pour l'Euro 2023. "La dernière étape aura lieu le week-end du 21 au 22 juin et on aura la réponse début juillet. Si elle est positive, je ferai partie de l'équipe de France de flag football pour aller disputer l'Euro en Irlande au mois d'août et défendre les couleurs de la France", se félicite le Barentinois.

Il devra donc mener de front la pratique de ces deux sports : le football américain, avec lequel il espère remonter en élite pour son club des Léopards et pour le flag, faire partie du groupe France, avec l'espoir qu'un jour la discipline puisse être intégrée au Jeux Olympiques. "Il y a des bruits de couloir pour que le flag intègre les JO à l'essai en 2028. Un peu tard pour moi au niveau âge mais pour les jeunes et l'avenir de l'équipe de France, c'est bien de commencer à construire un groupe maintenant", conclut-il, optimiste.