Rouen. Le Courtivore, festival du court-métrage, met les bouchées doubles !

Pour sa 22e édition, le Courtivore, festival du court-métrage organisé chaque année à Rouen, multiplie les propositions et soirées thématiques avec l'ambition d'aborder le court-métrage sous tous les angles.

La crème du court !

Grâce à son équipe de bénévoles passionnés, le Courtivore sélectionne 18 courts-métrages en compétition. "On met toujours un point d'honneur à ce que les trois actes offrent un programme le plus varié possible, que ce soit pour les genres, les sujets abordés ou les origines géographiques des films, tout en valorisant toujours l'originalité et la qualité technique", souligne Élian Pirio, président de l'association. C'est grâce à ces soucis que, quoique bénévole, ce festival jouit aujourd'hui d'une bonne notoriété au niveau national.

"Certains des films choisis ont déjà été primés dans d'autres festivals, mais nous sommes toujours à la recherche de pépites et d'inédits. C'est très exceptionnellement cette année que nous présentons deux films d'un même réalisateur très prometteur, Léo Blandino, pour qui nous avons eu un coup de cœur."

Partenaires particuliers

Plébiscité lors de la dernière édition, le programme de courts-métrages sur le thème de la danse sera à nouveau diffusé pour faire écho à la fête de la danse, mais cette fois dans un studio du conservatoire : "Le festival vient faire écho à de nombreux évènements, que ce soient des manifestations organisées par la Ville ou des expositions", explique Élian Pirio. Parmi les partenaires fidèles, on retrouve par exemple le Centre photographique, le Quartier libre ou encore Science Action. "Au Centre photo, nous avons établi un programme de courts-métrages en lien avec la Ville de Paris, pour venir compléter l'expo photographique sur le Paris des années 50. Avec Science action, en résonance avec l'exposition sur le corps, nous avons sélectionné des films sur le thème de la santé connectée." Le festival répond aussi à des problématiques actuelles en favorisant les productions locales via une sélection présentée au Quartier libre mais présente aussi l'envers du décor avec, en point d'orgue, une soirée consacrée au métier de monteur.

Du 3 mai au 7 juin, à L'Ariel et à l'Omnia, à Rouen. 6 €. courtivore.com