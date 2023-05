Elbeuf. 080 : le nouveau spectacle hypnotique de la Cie HMG

C'est un spectacle poétique et fantastique que nous propose de découvrir le Cirque-Théâtre d'Elbeuf. Création de Jonathan Guichard, 080 nous invite à la rencontre d'un être hybride mais anthropomorphe. Le temps d'une heure de spectacle, on assiste à sa naissance, sa vie, puis sa mort dans une étrange et hypnotique chorégraphie muette à la lisière entre la pantomime et l'acrobatie. Dans un environnement mouvant aux frontières floues, on voit évoluer ce personnage aussi charismatique que déconcertant, qui tente de s'approprier l'espace. Tantôt vacillants et maladroits, tantôt agiles et souples, ses pas sur scène s'apparentent à ceux d'un enfant qui découvre et expérimente. Ce personnage qui se dédouble et se multiplie, évoluant sur une vague rebondissante nous inspire de la sympathie. Jonathan Guichard dresse à sa manière, avec humour et tendresse, un portrait du genre humain.

Pratique. Vendredi 5 à 20 h 30 et samedi 6 mai à 18 h, cirque théâtre d'Elbeuf. cirquetheatre-elbeuf.com. 13 à 17 €.