Alençon. L'APF France Handicap se mobilise contre le manque d'accessibilité dans les lieux publics

Mercredi 26 avril s'est déroulée la conférence nationale du handicap à l'Elysée et certaines associations comme l'APF France Handicap étaient mobilisées pour des manifestations partout dans le pays.

Des regroupements ont eu lieu en Normandie, notamment à Alençon. Dès le début de l'après-midi, la délégation de l'Orne s'est rendue à la piscine, puis à la gare pour montrer son mécontentement vis-à-vis de l'accessibilité de différents équipements.

"Ces derniers temps, il n'y a pas d'ascenseur. Je suis obligé de prendre une entrée qui n'est pas adaptée pour moi", explique Salim Orabi, aveugle. "À la gare, si un accompagnateur prend son billet à la machine, il doit le payer, alors que normalement, il doit être gratuit. Tous ces problèmes ne sont pas normaux", ajoute-t-il.

Augmenter le nombre de places de parking

L'accessibilité était aussi au cœur de la mobilisation, et notamment sur le manque de places de stationnement réservées aux handicapés. Pour Olivier Lagunegrand, chargé des actions de l'APF de l'Orne, il est important de prendre en considération les revendications des premiers concernés : "On est sur 90 % de la population qui est bienveillante et le reste ne respecte pas les règles. Il faudrait donc sanctionner plus sévèrement ces personnes."

Durant cette journée, l'État a annoncé consacrer plus d'1,5 milliard d'euros pour une meilleure accessibilité pour les personnes handicapées.

Pratique. Plus de renseignements sur l'association APF France Handicap.