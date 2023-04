Orne. Après le gain de 18 millions d'euros : et vous, que feriez-vous d'un tel jackpot ?

Le mercredi 26 avril, l'Orne a accueilli un nouveau millionnaire après le tirage du loto. Une cagnotte de 18 millions d'euros était en jeu et si le joueur ne s'est pas encore manifesté, les réactions alimentent les réseaux sociaux.

Bien que pour certains, gagner le gros lot semble impossible, d'autres pensent déjà à ce qu'ils pourraient faire avec cet argent : "Moi, une villa avec piscine, cela m'irait bien ! Je prendrais aussi quelqu'un pour l'entretenir et pour ne pas partir à la maison de retraite", s'amuse Jocelyn Owczarrak. "Je placerai l'argent sur mon compte, et je le donnerai à mes enfants pour plus tard", avance Yann Trillard. Outre les maisons et les voitures, certains préféreraient faire des voyages comme Émilien Noury : "Faire un tour du monde, c'est possible. Je ne suis pas très matérialiste, donc je préférerais faire des voyages."

Écouter la réaction des Ornais : Impossible de lire le son.

Cependant, pour Janine Michel, il faut faire attention avec son argent pour ne pas tomber dans un piège : "Il ne faut pas que ça monte à la tête. L'argent détruit les gens, et cela les rend fous."

Au mystérieux gagnant, il reste 60 jours pour récupérer son gain auprès de la Française des Jeux. Il doit contacter le service client au 09 69 36 60 60.