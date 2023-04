Argentan. L'hôpital suspend à nouveau l'accueil des urgences pendant 24 heures

L'information a été donnée dans un communiqué de l'établissement de santé. Il sera de nouveau impossible d'accéder aux urgences de l'hôpital d'Argentan pendant 24 heures, à partir de 9 heures le vendredi 28 avril.

"Compte tenu du manque de médecins urgentistes remplaçants volontaires, le Centre hospitalier d'Argentan doit adapter temporairement l'organisation de son service des urgences.", explique la direction.

Une nouvelle fermeture

Il sera toujours possible de composer le 15 pour avoir accès aux soins urgents, mais le service n'accueillera pas de patients sur place. Pour les urgences pédiatriques, il sera toujours possible d'y accéder entre 8 h 30 et 17 h 45.

Ce n'est pas la première fois que le service d'urgence l'Argentan doit fermer son service pendant 24 heures. La même décision avait déjà été prise… la semaine dernière.

Pratique. Pour plus de rensignements, contactez l'hôpital au 02 33 12 33 12.