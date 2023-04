Mortagne-au-Perche. Des descendants du Québec de retour pour le Congrès France-Canada

L'heure est aux retrouvailles pour les Franco-Canadiens avec le Congrès national de France-Canada qui a lieu le 29 et 30 avril à Mortagne-au-Perche. Avec un lien toujours aussi fort entre les deux contrées, cet événement annuel sera accompagné de l'ambassadeur du Canada en France, Stéphane Dion.

Découvert par Jacques Cartier, le Canada a accueilli des centaines de percherons depuis le XVIIe siècle. 400 ans plus tard, l'histoire du Canada continue de vivre dans le Perche explique Jonathan Static, directeur des Muséales de Tourouvre : "Dans le Perche, on a 325 colons qui ont été retrouvés. Parmi eux, on retrouve des noms comme Jean Guyon, Pierre Tremblay, ou encore les frères Gagnon, qui sont tous descendants des percherons".

Ancêtres de nombreuses stars comme Madonna, Jim Carrey, et même Céline Dion, les percherons ayant migré ont tous laissé des traces du passé dans les différents villages du territoire : "Jean Guyon qui vient de Mortagne-au-Perche et qui a construit les marches jusqu'au clocher de l'église de Tourouvre, est un ascendant des Dion d'Amérique", indique le directeur des Muséales de Tourouvre.

Sur les pas de leurs ancêtres

"Entre 500 et 600 Nord-Américains reviennent chaque année voir la terre de leurs ancêtres", annonce Jonathan Static au sujet des descendants qui découvrent le Perche.

"On a des plaques dans les églises et on a aussi des maisons d'ancêtres qui commémorent. C'est toujours un moment d'émotion pour ceux qui viennent, car ils ramassent de la terre ou encore des pierres", conclut-il.

Pour plus d'informations sur l'évènement, rendez-vous sur le site de Perche-Canada.