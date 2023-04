Près de Dieppe. Violente collision entre deux voitures, un enfant de 5 ans dans un état grave

L'accident a eu lieu sur la route d'Ouville-la-Rivière au niveau de Hautot-sur-Mer, tout près de Dieppe. Deux véhicules se sont violemment percutés, vers 14 h 45, jeudi 27 avril. Dans le choc, cinq personnes ont été blessées dont trois grièvement. Parmi eux, un enfant de 5 ans et un homme âgé de 86 ans ainsi qu'une femme de 84 ans. Les deux autres victimes, une femme de 29 ans, légèrement blessée, et un enfant de deux ans, choqué, ont été pris en charge également par les secours. En tout, près de 20 pompiers et sept engins ont été nécessaires pour mener à bien l'opération. L'hélicoptère Viking du Samu a été mobilisé également.