Rouen. Le ministre de l'agriculture accueilli par des casseroles

Le déplacement s'inscrit dans cette consigne donnée au gouvernement de passer à autre chose.

Mais certains manifestants n'ont pas encore fait une croix sur la lutte contre la réforme des retraites. Jeudi 27 avril 2023, le déplacement du ministre de l'Agriculture Marc Fesneau à la préfecture de Rouen, n'a pas fait exception. Venu pour assister à la concertation sur le projet de pacte et de loi d'orientation et d'avenir agricoles, c'est encore une fois au son des casseroles et des chants que le ministre a été accueilli.

Les manifestants ont été tenus à distance par les forces de l'ordre.

"Même si Macron le veut pas..."

Tenus à bonne distance de l'entrée par laquelle est arrivé le ministre, les quelque 200 manifestants mobilisés se sont bien assurés de se faire entendre, au bruit assourdissant des casseroles, poêles, gourdes, couvercles et même cymbales.

Le message est clair. Pour eux, pas question encore de "tourner la page".

Le reportage de Tendance Ouest :