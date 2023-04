Musique. L'aventure The Voice s'arrête pour la Deauvillaise Tayane

Après un incroyable duo avec Kads l'aventure s'arrête ici pour Tayane, 23 ans, originaire de Deauville dans le Calvados.

Pour la jeune femme, chanter est un rêve depuis l'enfance. A 7 ans, elle intègre une école de musique et commence à pratiquer des instruments comme la batterie et la guitare. Son truc à elle, c'est la chanson française, une chance pour elle d'avoir pu interpréter La chanson des vieux amants de Jacques Brel aux côtés de celui pour qui The Voice représente une opportunité de chanter en mettant un pas du côté " professionnel " de la musique.

Tayane n'est pas déçu de ne pas avoir été retenue par sa coach Amel Bent, au contraire, pour elle c'est le début d'une nouvelle aventure et elle nous l'a annoncé, un clip sortira bientôt et elle espère que son public sera au rendez-vous.