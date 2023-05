Caen. ]interstice[, le festival des arts visuels, sonoreset numériques fait son retour

Pour cette 17e édition, 26 artistes de 12 nationalités différentes participent au festival ]interstice[ et ce, sur plusieurs sites culturels de Caen. Chapeauté par la Station Mir, Oblique/s et Manœuvre, ce festival s'articule autour du mouvement, de l'optique et du son. Les œuvres retenues par cette édition questionnent le monde contemporain et en révèlent la complexité. Et cette année, ]interstice[ met l'accent sur les Pays-Bas avec de nombreuses rencontres franco-néerlandaises, notamment du mercredi 3 au vendredi 5 mai, au Dôme.

Douze jours d'exposition

Sur plusieurs artistes exposant du mardi 2 au dimanche 14 mai, on note le Néerlandais Philip Vermeulen, qui présentera "10 Meters of sound", à la comédie de Caen. Pour façonner son art, il utilise comme matériaux des élastiques, des cordes, de la lumière. Toujours venant des Pays-Bas, il y aura Gabey Tjon a Tham pour "Red Horizon", au centre chorégraphique de Caen Normandie. D'autres artistes exposeront à l'Artothèque, à l'église du Vieux-Saint-Sauveur ou encore à la coopérative chorégraphique.

Des performances, concerts & DJ set

Presque chaque jour, ]interstice[ proposera des performances sonores, des concerts et des DJ set. Jeudi 4 mai, le Belge Stéphane Kozik inaugurera la soirée à 20 heures à l'école d'arts & médias de Caen/Cherbourg avec François Delamarre. De son côté, la Franco-Japonaise Nao prendra les commandes du Cargö pour "The Clusters" à 21 heures avec des robots qui donnent vie à des machines, avant de laisser la place à Lucien Gaudion pour "Rotors", à 22 heures, puis à Zohar pour un DJ set. Samedi 6 mai, à la coopérative chorégraphique, ]interstice[ donnera carte blanche à XXXIII, Samir de son vrai nom, pour une soirée disco. Dimanche 7 mai, une visite des expositions en vélo et en son aura lieu au départ de la coopérative chorégraphique, à 14 heures. Samedi 13 mai, à 19 heures, la DJ caennaise Cosmic Suzie enflammera le dance floor de la coopérative chorégraphique pour un set cosmic.

Pratique. Festival ]interstice[, du mardi 2 au dimanche 14 mai à Caen. Programme complet : festival-interstice.net.