Fécamp. La "rue aux enfants" est de retour pour une journée

Après le succès de l'édition 2022, Fécamp renouvelle l'opération "Rue aux enfants, rue pour tous", impulsé par le collectif éponyme.

La rue Paul Bert sera fermée à la circulation automobile, le mercredi 3 mai de 10 heures à 18 heures. C'est l'occasion pour les plus jeunes de jouer en toute sécurité au cœur de la rue et de participer à un projet participatif. Des ateliers seront proposés (maquillage, zéro déchet ou tricot) ainsi que la visite du jardin Volpiano et la réalisation d'une fresque au sol, à la craie. Le temps fort de cette manifestation se déroulera à 14 h 15 avec un carnaval sur le thème médiéval.

La rue Paul Bert sera fermée, mercredi 3 mai, pour permettre aux enfants d'y jouer. - Ville de Fécamp

En plus de promouvoir le vivre ensemble, l'événement a aussi pour objectif de sensibiliser aux mobilités actives comme la marche, le vélo ou encore le roller. Une façon de s'interroger sur la gestion de notre environnement au quotidien.