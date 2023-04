Sud-Manche. Un conducteur interpellé à 152 km/h et positif au cannabis

Faits Divers. Les gendarmes de la Manche patrouillent sur les routes, aussi bien les plus grosses que les plus petites. Jeudi 27 avril, ils ont interpellé un conducteur roulant à 152 km/h au lieu de 80, et positif au cannabis.