Fécamp. Petite enfance : des ateliers pour accompagner les parents

L'agglomération Fécamp Caux Littoral prend part au dispositif national "les 1 000 premiers jours". Un pôle parentalité a vu le jour au sein de la collectivité et des ateliers d'information dédiés aux parents d'enfants de moins de 3 ans sont désormais proposés. Les 1 000 premiers jours d'un enfant sont considérés comme une période clé. Ils sont déterminants pour les fondations de sa vie et de l'adulte qu'il deviendra.

Des rencontres avec des professionnels

Les nouveaux ateliers de Fécamp Caux Littoral permettent d'accompagner les parents en favorisant le partage d'informations et d'expérience. Il s'agit d'un temps pour rencontrer et échanger avec des professionnels de la petite enfance et d'autres parents, autour de thématiques variées comme l'alimentation, la santé ou encore la prévention des risques. Ils s'adressent aussi aux futurs parents.

Les prochains ateliers (mercredi 3 mai et lundi 12 juin) auront pour thème "l'été approche, avec les bons réflexes, tout baigne !". Les parents apprendront les bons gestes face aux risques du soleil, des barbecues ou encore de la baignade.

Les ateliers sont gratuits mais la réservation est obligatoire au 02 35 28 96 95 ou par mail à parentalite@agglo-fecampcauxlittoral.fr. Ils se déroulent à l'Espace petite enfance intercommunal "Le Pré en Bulles" (rue d'Alsace à Fécamp).