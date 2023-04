Astrologie. Votre horoscope signe par signe du dimanche 7 mai

Bélier

Avec votre partenaire tout se passe bien même si vous vous voyiez peu à cause de vos emplois du temps un peu contraignants.

Taureau

Des petits excès alimentaires vous freinent dans vos activités. Pensez à réviser vos repas de façon à manger plus léger.

Gémeaux

Avant d'atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés, vous serez confronté à de petits imprévus. Faites avec sans vous dire que le sort s'acharne sur vous.

Cancer

La journée est difficile, en cause votre partenaire sentimental, une personne avec qui vous vivez ou que vous côtoyez habituellement.

Lion

La chance vous accompagne et vous êtes de très bonne humeur. Vous vous amusez d'une ambiance plus légère, vous multipliez les contacts et gagnez en qualité relationnelle.

Vierge

Ce n'est pas le moment de vous embarquer pour des escapades lointaines ni de tester votre résistance en vous adonnant à des sports violents. Misez plutôt sur le repos

Balance

C'est le moment idéal pour vous lancer dans de nouvelles initiatives et partager votre enthousiasme avec ceux qui vous entourent.

Scorpion

C'est de manière plus détendue et plus spontanée que vous agissez et vous vous exprimez. Du coup, vos requêtes ont toutes leurs chances d'obtenir des échos favorables.

Sagittaire

Aujourd'hui, vous faites le tri autour de vous. Vous avez besoin de relations sincères, vraies et profondes.

Capricorne

La passion vous anime dans votre relation de couple. Vous êtes très attentionné envers votre partenaire, baisers langoureux, gestes tendres, attentions particulières.

Verseau

Privilégiez la diplomatie, l'écoute et la simplicité. Profitez des influx actuels pour vous montrer plus tendre envers votre partenaire.

Poissons

C'est bien en vous mettant à l'écoute de l'autre que vous réussirez le mieux à clarifier certains sujets sensibles qui divisent probablement le clan.