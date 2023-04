Orne. Deux femmes gravement blessées dans un accident de la route

Un grave accident de la route a eu lieu mercredi 26 avril dans l'Orne. Il s'est produit sur la commune du Val-au-Perche, sur la route départementale 923, à 14 h 30. Quatre voitures et un utilitaire ont été pris dans cet accident. Une femme de 20 ans a été gravement blessée et transportée par l'hélicoptère du Samu 28 à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris. Une autre femme, de 42 ans, a, elle, été transportée à l'hôpital du Mans.

Un homme de 20 ans et deux garçons de 14 et 15 ans ont été légèrement blessés et emmené à Nogent, tandis qu'un autre adolescent de 14 ans est parti légèrement blessé aussi, au Mans.

Trois personnes, deux hommes de 52 et 34 ans et une femme de 50 ans, impliqués dans l'accident, ont été laissés sur place. En tout, 22 sapeurs-pompiers sont intervenus.