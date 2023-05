Cotentin. Fin du désert médical : les raisons d'y croire

Des professionnels de santé ainsi que les établissements et services présents sur le territoire comme l'hôpital Pasteur, la Polyclinique, la Fondation Bon Sauveur ou encore le Département sont réunis dans un Conseil local de santé (CLS). Ils se réunissent à deux reprises tous les ans pour développer des actions.

Pôles de santé : cinq créations

Depuis 2018, différentes initiatives ont été prises, comme la mise en place d'un observatoire de la santé à l'échelle du Cotentin, l'organisation d'événements pour attirer des médecins, une présence sur les Congrès et salons en lien avec Attitude Manche - l'agence d'attractivité du département - ou encore l'accompagnement sur des projets innovants avec la création de cinq structures de type Pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA).

L'extension du PSLA des Pieux et l'aménagement des combles du deuxième étage de celui de Valognes vont être menés. Un centre de santé communautaire, déployé sur trois sites - un site principal à Valognes et deux sites secondaires à Saint-Pierre-Eglise et Saint-Vaast-la-Hougue - est également sur les rails. Il pourrait accueillir 12 temps plein de médecine générale, complétés par un infirmier de pratique avancée et par des assistants médicaux. Aucune date n'est communiquée pour l'instant. Par ailleurs, au moins 73 internes ont rejoint les rangs du Centre hospitalier public du Cotentin (CHPC) début novembre.

Un record d'internes à l'hôpital Pasteur

Le record d'internes accueillis a été battu et vient d'un travail en commun entre la Ville et l'agglomération. Il y a aussi de nouveaux "docteur junior", en dernière année d'internat, une fois la thèse soutenue mais avant la pratique en pleine autonomie. Cinq assistants spécialistes régionaux sont aussi présents pour deux ans. Ce sont de jeunes médecins qui travaillent à l'hôpital tout en suivant une formation en spécialité au CHU de Caen. Certains services accueillent des internes pour la première fois comme les urgences, l'anesthésie et l'imagerie médicale. Il ne reste plus qu'à espérer qu'ils reviennent après l'internat.

Bientôt un internat ?

Un futur internat de 40 logements du T2 au T5, soit 96 personnes au total, va être construit à Cherbourg. Actuellement, les élèves internes du CHPC sont logés dans différents sites à Cherbourg-en-Cotentin. "L'internat est encore en projet et rien n'est avancé pour le moment", indique pour sa part la direction de l'hôpital. Les travaux devraient commencer au second semestre 2023.

L'offre de soins dans le Cotentin