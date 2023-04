Politique. Le ministre de l'agriculture Marc Fesneau en déplacement à Rouen

Le ministre doit se rendre en préfecture en début d'après midi, jeudi 27 avril, afin de restituer le travail de concertation mené depuis le 7 décembre 2022 autour du projet de pacte et de loi d'orientation et d'avenir agricoles. Ce dernier doit définir les grandes orientations autour de la filière et de la jeunesse.

Renouvellement des générations

Selon le gouvernement, un tiers des agriculteurs seront partis en retraite d'ici dix ans, soit 166 000 exploitants ou co-exploitants agricoles, tandis que dans le même temps, le secteur peine à recruter. Pour assurer ce passage de flambeau, le gouvernement veut donc élaborer un projet autour de l'orientation, de la formation, de la transmission et de l'installation des jeunes agriculteurs. Le Pacte et loi d'orientation agricole doivent prendre en compte également la transition et l'adaptation face au climat.

Cette concertation s'est articulée de région en région, Marc Fesneau vient donc présenter en Seine-Maritime les résultats des débats pour la région Normandie.

Un accueil en casserole

Mais son déplacement, comme bon nombre de ses homologues du gouvernement, ne se fera pas sans bruit. Déjà l'intersyndicale de Seine-Maritime à appeler au rassemblement devant la préfecture à 14 heures, jeudi 27 avril. Nul doute que les casseroles seront de sorties. Les syndicats doivent se réunir également le lendemain, vendredi 28 avril, devant le palais de justice de Rouen à la mi-journée à l'occasion de la journée mondiale de la sécurité au travail.