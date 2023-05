Bonne table à Cherbourg. Au Narval, des plats tournés vers la mer

Avec une vue depuis la terrasse sur l'avant-port et le passage des bateaux devant le pont tournant, le décor est planté. Pour notre bonne table du mois de mai, je fais le choix de me rendre au Narval, situé quai Caligny à Cherbourg. Si on peut venir y boire un verre, il est aussi possible de s'y restaurer. Bonne nouvelle : les clients installés en extérieur bénéficient du soleil à la mi-journée !

Les incontournables les moules-frites

Au menu, jusqu'à cinq plats "tournés vers la mer" sont proposés du mardi au samedi de mars à octobre, tous les midis, comme le fish and chips, le burger de lieu noir ou encore les moules. "Tous nos plats sont faits maison à partir de produits frais", précisent Camille et Maxime Levallois, gérants du bar-tabac-brasserie depuis décembre 2021. J'opte pour des moules à la crème et ses frites fraîches. Je suis séduit d'abord par le service "rapide" puis par le plat. L'association des moules avec le vin blanc sec, sa crème et ses oignons, est réussie. Le goût et la garniture aromatique sont au rendez-vous. Pour satisfaire la clientèle - qui demande à déguster des moules même si ce n'est pas forcément la saison -, "nous débutons par des moules de corde de Dunkerque". Celles de bouchot de Blainville-sur-Mer et du Mont-Saint-Michel arriveront d'ici fin juin : "Nous faisons aussi des tests pour l'été, des moules à l'aïoli ou au cidre."

Les moules-frites à la crème.

Le fish and chips est à 12,90 €, et les moules à la crème, à 13,90 €. Pour le dessert à 5 €, je me laisse séduire par la crème citron et ses fraises. Une vraie réussite. Le tiramisu chocolat noisette rencontre aussi un franc succès. Dans les autres plats, en fonction des saisons, des welshs, des carbonades flamandes, des salades, des entrecôtes, des tartines avec œufs pochés sont proposés... Les gérants sont accompagnés par Justine Giot, apprentie en CAP hôtellerie-restauration.

Pratique. 38, quai de Caligny. Ouvert du mardi au jeudi, de 10 h à 22 h, le vendredi et le samedi, de 10 h à minuit, et le dimanche, de 11 h à 21 h. Tél. 02 33 43 97 71.