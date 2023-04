Eure. Un directeur d'Ehpad accusé de viol sur mineur

Le directeur de l'Ehpad "Les Jardins d'Iroise" situé à Tosny non loin des Andelys dans l'Eure a été mis en examen vendredi 21 avril pour viol sur mineur, indique le parquet d'Évreux. Les faits qui lui sont reprochés dateraient du vendredi 7 avril.

Placé sous contrôle judiciaire

"Une enquête a été confiée à la compagnie de gendarmerie des Andelys suite à la plainte des parents de cette adolescente" de 14 ans, explique Sandrine Ballanger, procureur de la République adjoint d'Évreux.

L'homme, qui n'avait aucun antécédent judiciaire, a été interpellé le 19 avril dans l'enceinte même de l'établissement et placé en garde à vue. Présenté à un juge d'instruction 48 heures plus tard, il a été mis en examen pour viol sur mineur de 15 ans et placé sous contrôle judiciaire le 21 avril.

L'adolescente effectuait un stage d'observation scolaire dans l'Ehpad.

(avec AFP)