Habitat. Quels sols choisir pour ma terrasse ?

Les beaux jours arrivent et, avec eux, l'envie de profiter de l'extérieur. Si vous en êtes en train de construire votre terrasse ou bien de la refaire, vous vous êtes forcément posé la question du sol qui correspondrait le mieux à vos besoins. Thomas Lecaplain, gérant de la société Tecterra, basée à Authie, fait le point.

Le bois pour le côté chaleureux

Premier conseil de la part du professionnel : "Il faut accepter que le bois grise." Cela ne veut pas dire qu'il faut le changer, mais "c'est le vieillissement naturel" de ce matériau. Pour l'entretien, "c'est un nettoyage entre une à deux fois par an avec un balai-brosse, de l'eau et une solution nettoyante". Thomas Lecaplain apprécie le bois pour l'ambiance qu'il donne. "Il y a tout de suite une atmosphère plus chaleureuse." Autre avantage du bois : il est neutre en température par rapport à d'autres sols. "L'été, le carrelage et le composite emmagasinent la chaleur", peu idéal donc avec des enfants en bas âge.

Le carrelage, des possibilités multiples

"L'avantage du carrelage, c'est qu'il est inaltérable", assure le spécialiste. Pour ceux qui veulent avoir du choix, "la palette est très large en termes de coloris, de motifs : des effets bétons, pierre, bois, etc." À l'inverse du bois, un nettoyeur haute pression peut être utilisé. Par contre, le carrelage est difficile à couper : "Les formes arrondies sont à proscrire."

Le composite, alternative au bois

Autre possibilité pour le sol de sa terrasse : le composite, "composé de bois et de plastique". Sur ce matériau, une patine se fait lors des deux premières années, "mais il garde sa couleur de base et est plus chaleureux que le carrelage".

Selon le professionnel, "les prix se tiennent" entre ces matériaux, pour une qualité similaire.