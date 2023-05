Nouveaux commerces. Distributeur de béton, parc de jeux et glaces artisanales : ça bouge dans l'Orne

Commerce de proximité. Ce mois-ci, Tendance Ouest vous propose une rubrique commerce en béton. Et oui, car un distributeur de béton voit le jour ! Au rayon des loisirs, et pour occuper les ponts de mai, nous vous emmenons avec vos enfants au parc de jeux les P'tits fous. Mais si le soleil brille, sortez, et partez à la découverte d'un fabricant de délicieuses glaces artisanales.