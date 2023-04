Bayeux. L'œuvre de David Hockney a attiré plus de 50 000 visiteurs

C'est une exposition qui aura duré environ une demi-année, et qui aura eu un certain succès. Elle s'est tenue jusqu'à ce dimanche 23 avril. David Hockney présentait au musée de la Tapisserie de Bayeux une œuvre exceptionnelle intitulée "A year in Normandie". En tout, 52 634 visiteurs ont pu observer les différents verts de notre campagne proposés par le peintre britannique.

Le tableau part pour l'Allemagne

"Pour la ville de Bayeux, c'est une vraie fierté d'avoir pu créer un tel événement en Normandie", a commenté Loïc Jamin, maire adjoint de la ville. Un évènement également à la visée du jeune public, puisque 4 700 scolaires ont été conviés, pouvant par la même occasion voir ou revoir la Tapisserie de Bayeux.

L'œuvre de David Hockney poursuit maintenant sa route et s'offre à un nouveau public. "A year in Normandie" est actuellement visible en Allemagne au musée Würth jusqu'au 16 juillet. De quoi offrir au territoire une nouvelle promotion, si tant est qu'elle en ait besoin.