Le Havre. Un air de famille veut renforcer les liens entre parents et enfants

Un Air de famille est de retour du 2 au 14 mai au Havre. Fort d'une programmation toujours plus riche et diversifiée, cet événement a pour objectif de créer ou renforcer les liens entre les parents et leurs enfants. Le thème de cette nouvelle édition est "le jeu en famille". L'événement s'organise autour d'une centaine d'activités proposées dans tous les quartiers de la ville. Il y en aura pour tout le monde et tous les âges, entre atelier lecture, découverte aquatique pour les tout-petits, escape game, rallye nature, tournoi de jeux vidéo, parcours dans les arbres, ciné mômes, kermesse, concert ou pique-nique.

Trois temps forts

Parmi la riche programmation, trois événements sortent du lot :

- Festival du jeu (samedi 6 et dimanche 7 mai) : jeux de société, jeux vidéo, jeux en bois ou géants au pôle Simone Veil samedi 6 et dimanche 7 mai (14 heures-20 heures, fermeture à 19 heures le dimanche). Entrée libre et gratuite.

- Plage en couleurs (samedi 13 mai de 15 heures à 16 h 30) : un parcours ponctué de lancés de poudre de couleurs et d'animations sur 2 km (prévoir vêtements clairs salissants et lunettes). Un départ toutes les 10 minutes près du parc à vélos de la plage. Tout public sans inscription. Événement organisé sous réserve d'une météo favorable.

- Graffitis en famille (dimanche 14 mai de 15 heures à 18 heures) : mise en couleur d'une fresque participative sur la plage du Havre avec pour thème "jouer en famille" au côté de l'artiste Sprayvisions. Peintures adaptées à tous même au plus jeunes (à partir de 8 ans).

Un air de famille - Le Havre - du 2 au 14 mai - programme complet à retrouver ici.