France-Monde. Découvrez le premier hit de Louis Albi, finaliste de la Star Academy 

Candidat charismatique de la Star Academy, Louis Albiget de son nom complet est l'une des révélations de la promo 2022 du célèbre télé-crochet. Arrivé jusqu'en demie finale, il nous avait notamment marqué avec son interprétation de "Born this Way" de Lady Gaga.

Premier titre après une signature chez Sony

A tout juste 21 ans, le jeune homme démarre sa carrière solo en dévoilant son premier hit "Que tu te mentes". Quelques jours après la fin de la Star Ac, Louis avait signé chez Sony Music, tout comme la gagnante de la saison 2022, Anisha, en précisant qu'il rejoignait "sa maman" : "Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous annoncer ce que je vous cache depuis quelque temps… Je rejoins maman Céline Dion en signant chez Sony Music France et Columbia France ! Vous m'avez connu au quotidien à la télévision à travers des reprises, il est temps qu'on passe à l'étape supérieure et que je vous en dévoile un peu plus sur mon histoire !"