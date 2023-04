Manche. Pourquoi Enedis enterre les lignes moyenne tension ?

Les câbles électriques quittent les airs. Enedis met de plus en plus de lignes moyenne tension dans le sol. Depuis lundi 24 avril, à Montsenelle près de La Haye, les travaux ont démarré pour tirer sous la terre, 1,2 km de câble, ce qui représente 2 km de réseau aérien en moins.

"Un réseau qui ne subira plus les aléas climatiques"

Passer en câble souterrain n'a que des avantages pour Julien Illes, le délégué territorial d'Enedis dans le Cotentin. "On a un triple intérêt. On va supprimer des lignes aériennes et qui passent sur des zones privées. On restructure notre réseau, on va changer son schéma, ce qui nous permet de l'exploiter plus facilement. Cela facilite pas mal les choses", assure-t-il. Et d'ajouter : "ce réseau qui est mis en souterrain, c'est un réseau qui ne subira plus les aléas climatiques."

Les poteaux en bois sont parfois attaqués par les piverts, tandis que les vaches se frottent sur les poteaux en béton, ce qui les abime. Les retirer, c'est retirer ce problème. Les poteaux sont ensuite recyclés.

Enedis investit près de 20 millions d'euros par an pour améliorer les réseaux de distribution d'électricité dans la Manche. "Dans la Manche, on a environ 11 000 km de moyenne tension et on a environ 40 % en souterrain. Chaque année on augmente cette proportion en souterrain", détaille Julien Illes.