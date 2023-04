Événement. La foire aux bulots de Pirou, le rendez-vous incontournable pour déguster les produits de la mer

En Normandie, et notamment dans la Manche, les produits de la mer font clairement partie du terroir et Pirou met en avant ces richesses offertes par la mer.

Samedi 29 et dimanche 30 avril, les visiteurs pourront se restaurer grâce à la vente de bulots et autres produits de la mer ainsi que des produits du terroir sous chapiteau. La SNSM de Pirou sera également à l'honneur en vous proposant la vente en continu d'assiettes de fruits de mer.

Au programme des animations, notez bien la chorale de chants marins Amarrage et bien sûr la fête foraine.

Le vendredi 28 avril, à la salle polyvalente, place au super loto du bulot animé par Fabien et organisé par la Lyre Pirouaise, association de Pirou. Le samedi à 10 h, inauguration officielle des deux jours de foire avec la présence de la maire de Pirou Noëlle Leforestier et d'un certain nombre d'élus locaux. Les majorettes de la Lyre Pirouaise se produiront à ce moment-là.

Samedi après-midi, vers 15 h, un concert est assuré par le groupe Coten'band (chanson française et internationale) sur le car-podium de la Région Normandie. Le soir, vers 18 h, apéro-concert sous le chapiteau de l'association avec le groupe local The New pinces et à partir de 20 h soirée fruits de mer sous le grand chapiteau en compagnie du groupe Marinade. Vous allez entendre résonner des chants marins !