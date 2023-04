Musique. M nous emmène en enfance avec le clip de Mogodo

M est en tournée dans toute la France dans les Zéniths et festivals. Comme pour beaucoup de ses dates, les passages en Normandie sont très attendus. Le Zénith de Rouen a affiché complet le 5 avril et celui de Caen l'est déjà, en vue de son concert le vendredi 12 mai. Tout va donc bien pour le chanteur qui dévoile un nouveau clip d'une chanson extraite de son album Rêvalité, sorti en juin 2022.

Elle s'appelle Mogodo et permet de se plonger dans l'enfance de l'artiste. Grâce aux effets spéciaux, vous pouvez voir les photos de l'enfance de Mathieu Chedid prendre vie et chanter. Le clip nous replonge aussi dans les années 70 avec les tenues et les sonorités du titre. "Mogodo" a été construit en famille puisque son père Louis Chedid a co-composé le titre et c'est sa sœur Emilie Chedid qui a réalisé le clip.