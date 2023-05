Course à pied. Avec Le Havre Urban Trail, (re)découvrez le patrimoine en courant

Pour sa 4e édition, Le Havre Urban Trail vous donne rendez-vous les samedi 27 et dimanche 28 mai. LH Urban Trail vous propose cinq types de courses pour tous les niveaux dont le départ et l'arrivée se feront à l'hôtel de Ville. Cet événement a pour objectif de faire découvrir ou de redécouvrir le patrimoine havrais. Vincent Eudier, organisateur de l'événement, explique qu'il y a plusieurs parcours : "Ils permettent, selon les envies et le niveau de chacun, de pouvoir découvrir différents lieux de la cité océane."

Des courses pour tous les goûts

La première course débutera le samedi à 15 heures avec une nouveauté. "Ce seront 300 enfants qui participeront à une course avec trois catégories d'âge", précise Vincent Eudier. Dans le détail, il y aura un 3 km pour les Alligators (benjamins), un 1,5 km pour les Lézards (poussins) et un 1 km pour les Salamandres (mini-poussins).

À 19 heures, la seconde course sera lancée avec un trail de "7 km en forme" qui peut se faire en courant ou en marchant.

Rendez-vous le lendemain pour les trois dernières courses.

Départ dimanche à 8 h 30 pour le "half-marathon" (semi-marathon), un parcours de 21 km avec de forts dénivelés et plus de 2 000 marches. Cette course vous fera voyager dans la ville. Vous traverserez des lieux emblématiques du Havre tels que le Fort de Tourneville, le Bout du monde ou encore les falaises de Sainte-Adresse.

À 9 heures, place au marathon. Selon Vincent Eudier, "ce marathon de 42 km est sûrement le marathon le plus dur de France, avec ses forts dénivelés et ses 4 600 marches. C'est aussi certainement un des marathons les plus originaux, ça change des marathons sur route."

Pour clore les courses, le dernier départ se fera à 10 h 30 avec un trail de 12 km, une course accessible à tous, avec un parcours en centre-ville. Les participants pourront voir différents endroits phares du Havre avec un détour au Fort de Tourneville, en passant par les Jardins suspendus et en longeant la plage.

Pratique. Le Havre Urbain Trail, samedi 27 et dimanche 28 mai. Inscriptions en ligne jusqu'au 23 mai. Plus d'infos sur lhut.fr